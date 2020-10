Star Citizen: Squadron 42: Termin ist jetzt: "When it's done"; Roberts über seine großen Ambitionen

"When it's done", heißt jetzt der Slogan, der für den Veröffentlichungstermin von Star Citizen: Squadron 42 gelten wird. Chris Roberts erklärte in einer Community-Stellungnahme , dass das Einzelspieler-Abenteuer definitiv nicht mehr in diesem Jahr erscheinen wird. Auch von der Beta war keine Rede mehr. "Es ist fertig, wenn es fertig ist".Chris Roberts: "Ich weiß, dass sich jeder ein endgültiges Datum wünscht, an dem Squadron 42 fertig sein wird, aber die beste Antwort, die ich Euch geben kann, ist, dass es fertig sein wird, wenn es fertig ist - und das wird nicht in diesem Jahr sein. Aber ab Dezember solltet Ihr einen besseren Einblick erhalten, woran das Team arbeitet und was noch zu tun ist. Mit dem Briefing Room erhaltet Ihr einen viel tieferen Einblick in das, was wir geleistet haben - sowie in Funktionen und Inhalte, die wir ohne Spoiler mitteilen können."Wenn alles nach Plan läuft, soll (zumindest) bis zum Ende des Jahres die öffentlich einsehbare Roadmap für Star Citizen und Squadron 42 veröffentlicht werden, nachdem in den letzten Wochen und Monaten die Kommunikationspolitik des Studios immer wieder scharf kritisiert wurde ( wir berichteten ). Laut Roberts ist die Realisierung dieser Roadmap kein einfaches Unterfangen, da sie 500 Mitarbeiter hätten und die Projektgestaltung ziemlich komplex sei - und manche Entwicklerteams auch an beiden Projekten oder grundlegenden Technologien arbeiten würden. Der Projektfortschritt soll außerdem in der Video-Reihe "The Briefing Room" veranschaulicht werden. Die erste Ausgabe ist ebenfalls veröffentlicht worden.Chris Roberts erklärte weiter, dass er sich auch an das ursprünglich im Jahr 2012 geplante Konzept hätte halten können. Aber nach der Erweiterung des Umfangs von Star Citizen hatte "er das Gefühl", dass er auch ein Einzelspieler-Spiel entwickeln müsste, das es mit den Mehrspieler-Ambitionen von Star Citizen aufnehmen kann."Mit der großen Menge an Liebe und Mühe, die in Squadron 42 gesteckt wurde, werden wir es erst dann veröffentlichen, wenn es vollständig ausgereift ist, sich großartig spielt und einen emotionalen Schwung hat", sagte Roberts, schließlich soll das Spiel den "großen Weltraum-Abenteuern von der Kinoleinwand" in nichts nachstehen. Zumal man mit den Charakteren, die von bekannten Schauspielern gespielt werden, interagieren und "Beziehungen zu ihnen aufbauen" kann. Roberts meinte, dass die Schlachten, Charaktere und Schauplätze aus Squadron 42 auch jeden Star-Wars-Film "stolz gemacht" hätten.Letztes aktuelles Video: 2019 Visual Teaser