Star Citizen: Squadron 42: Release der Einzelspieler-Kampagne von Star Citizen ist noch mehrere Jahre entfernt

Parallel zu Star Citizen arbeitet das Team von Cloud Imperium Games bereits seit langer Zeit an der Einzelspieler-Kampagne Squadron 42. In der aktuellen Ausgabe von MCV/Develop hat COO Carl Jones über die derzeitige Situation der Weltraum-Oper gesprochen. Laut seiner Aussage ist Studiochef Chris Roberts zurück nach Großbritannien gekehrt, um vor Ort mit dem Team an Squadron 42 zu arbeiten und die Entwicklung so etwas zu beschleunigen.Einen Ausblick, wann der Titel fertig sein könnte, wollte Carl Jones nicht geben. Er deutete jedoch an, dass Chris Roberts wohl noch ein bis zwei Jahre in Großbritannien bleiben wird, bevor es ihn wieder nach Los Angeles zieht. Das bedeutet allerdings nicht, dass Squadron 42 in zwei Jahren erscheinen könnte. Das Team von Cloud Imperium ist aber zuversichtlich, wenn es um das Spiel geht. So ist bereits ein Sequel geplant, das in Produktion gehen soll, sobald das neue Studio in Manchester (wir berichteten ) auf Hochtouren läuft. Ein Ende der Alpha von Star Citizen hat der COO noch nicht in Aussicht gestellt.