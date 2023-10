Star Citizen: Squadron 42: Halbstündiges Video zeigt Ingame-Content

Star Citizen: Squadron 42 soll kinoreifes Sci-Fi-Epos werden

Worauf Fans zum Teil mittlerweile seit über einem Jahrzehnt warten, wurde jetzt vom Entwicklerstudio Cloud Imperium Games (CIG) angekündigt. Die Singleplayer-Kampagnezur Weltraumsimulationist komplett.Bis Spieler in dessen Genuss kommen, zieht allerdings noch etwas Zeit ins Land. CIG-Chef Chris Roberts verkündet, dass sein Team nun in eine Phase der Entwicklung geht, in dervorgenommen werden.Potenzielle Spieler können sich in einem knapp halbstündigen Video schon einmal vonvon Star Citizen: Squadron 42 überzeugen, von Schützengefechten über Weltraumflügen bis zu Charakterinteraktionen. Die Entwickler geben einige Einblicke in die Abteilungen Art Design, Motion Capturing oder Rendering, um den Prozess zu verdeutlichen, mit dem das Spiel zu einem kinoreifen Gameplay-Erlebnis werden soll.Bereits vor einigen Jahren verkündete das Studio, dassfür das bildgewaltige Science-Fiction-Adventure gewonnen werden konnten, so zum Beispiel Gary Oldman, Mark Hamill, Gillian Anderson, Ben Mendelsohn oder Mark Strong, von denen wir im Video schon erste Eindrücke bekommen können.„Der letzte Feinschliff kannnehmen“, führte Roberts aus, „aber ihr könnt erwarten, demnächst neue Inhalte zu Star Citizen zu sehen. Wir wollen sicher gehen, dass Squadron 42 dasdieser Generation wird.“ Ein etwaiger Zeitraum der Veröffentlichung wurde demnach noch nicht angekündigt, man gehe jetzt dazu über, das Spiel für seine Beta- und Veröffentlichungsphase bereitzumachen.Im, ist Star Citizen mit mittlerweile über 616 Millionen Dollar an Spendeneinnahmen längst das teuerste Spiel aller Zeiten . Ein Fluch und Segen zugleich: Obwohl schon lange spielbar, befindet sich die Simulation immer noch im Alpha-Stadium; die Einzelspielerkampagne Squadron 42 war nach einiger Zeit als eigenes Projekt ausgekoppelt worden.