Iris.Fall: Rätselabenteuer in einer Traumwelt aus Licht und Schatten startet auf PS4, Xbox One und Switch

Am heutigen 7. Januar 2021 veröffentlichen NEXT Studios und PM Studios das bereits für PC erschienene und auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertete Puzzle-Adventure Iris.Fall auch für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch. Der Download via PlayStation Store und Microsoft Store ist bereits möglich und kostet je 19,99 Euro. Im eShop muss man sich noch etwas gedulden, bezahlt dafür aber nur 16,99 Euro.In der Spielbeschreibung heißt es etwas kryptisch: "Iris Fall vereint Spielspiel und Licht und Schatten. Das Konzept von Licht und Schatten erstreckt sich über die Geschichte des Spiels, die Kunst und das Design des Puzzles. Erleben Sie nicht nur 2D und 3D, sondern auch die einzigartige Schwarz-Weiß-Interlacing, indem Sie Licht und Schatten wechseln und die beiden Realitäten durchqueren."Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer PS4 Xbox One Switch