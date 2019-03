Willowbrooke Post: Virtuelles Postamt macht sich für den Early-Access-Start bereit - 4Players.de

Am 27. März 2019 werden Dante Knoxx und Excalibur Games die skurrile Postamt-Simulation Willowbrooke Post mit ihrem Mix aus Animal Crossing und Papers, Please in den Early Access auf Steam schicken, wo sie in etwa einem Jahr fertiggestellt werden soll. "Das Postamt ist der Treffpunkt im Dorf und du wirst ein wichtiges Mitglied dieser lebendigen Gemeinde werden – in der jede deiner Handlungen potenziell Auswirkungen auf dein Verhältnis zu den anderen Dorfbewohnern hat", so die Macher. Hier ein Video zur bevorstehenden Eröffnung:Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer