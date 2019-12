EVE: Echoes: Mobiler Ableger der Sci-Fi-Saga ist in die Open Beta gestartet - 4Players.de

Zusätzlicher Spielinhalt - Schiffe, Module & Drohnen: EVE Echoes widmet sich der Aufgabe, das riesige Universum von EVE auf mobile Geräte zu bringen, und die Open Beta stellt fortgeschrittenere Schiffe und neue Module vor. Außerdem ist das heiß erwartete Waffensystem, die Drohnen, in neuer Form in EVE Echoes enthalten.

Neues Gameplay verfügbar - Um der steigenden Nachfrage nach In-Game-Geschäften gerecht zu werden, wurde eine neue Handelsplattform - "Interstellar Trading Center (ITC)" - eröffnet. Darüber hinaus wurde ein neuer Missionstyp - Storyline Missions - zu den Begegnungen hinzugefügt. Alle Spieler, die an der Open Beta von EVE Echoes teilnehmen, haben Zugang zu diesen einzigartigen Funktionen.

Neues Spieler-Tutorial für Anfänger-Piloten - Die Open Beta sieht die Einführung des neuen Player-Tutorials vor. Mit diesem detaillierten Tutorial-Leitfaden können alle Anfänger lernen, wie man in New Eden überlebt.

Verbesserungen, Anpassungen und Optimierungen - In der Open Beta werden zusätzliche Anpassungen vorgenommen: Die Schiffsanpassungsplätze sind nun in drei neue Typen unterteilt, um sie besser zu unterscheiden, und auch die Systeme für Fertigkeitstraining und Level Up wurden überarbeitet. Das EVE Echoes-Team wird die Spieloptimierung während der gesamten Open Beta fortsetzen, um das gesamte Spielerlebnis zu verbessern.

Spielbeschreibung des Herstellers: "EVE Echoes wurde von NetEase Games in Zusammenarbeit mit CCP Games entwickelt und ist ein brandneues Sci-Fi-MMO-Spiel, das in einem alternativen Universum von New Eden spielt und das authentische EVE-Online-Erlebnis auf mobile Geräte bringt. EVE Echoes enthält nicht nur die charakteristischen Spielmechaniken von EVE, sondern auch grundlegende Tutorials für neue Spieler, um ihr Raumfahrterlebnis zu verbessern."Letztes aktuelles Video: Open Beta Trailer