Capcom: Capcom sucht Tester für das nächste Resident-Evil-Spiel - 4Players.de

Bei Capcom wird aktuell an einem neuen Spiel aus der Resident-Evil-Reihe gearbeitet und die Entwicklung scheint schon recht fortgeschritten zu sein, denn in Japan werden "Tester" gesucht. Basierend auf einer Email vom "Biohazard Ambassador Program" (Fan-Programm) via Biohaze und Destructoid werden aktuell Resident-Evil-Fans aus Japan gesucht, die das aktuelle Projekt im September antesten möchten. Da das Projekt bei "Capcom Division 1" (Resident Evil und Devil May Cry) entsteht, ist nicht davon auszugehen, dass es sich nicht um einen Ableger wie Umbrella Corps handelt.Die letzten Spiele aus der Hauptreihe waren Resident Evil 7 (2017) und das Remake von Resident Evil 2 (2019). Bereits in der Vergangenheit gab es mehrere Gerüchte über Resident Evil 8 ( wir berichteten ) und Resident Evil 3 ( wir berichteten ), wobei ein weiteres Remake immer von dem Erfolg und dem Spieler-Feedback von Resident Evil 2 (Remake) abhängig gemacht wurde.Anfang des Jahres gab es zum Beispiel folgende Gerüchte : Nachdem die Verfolgerperspektive in Resident Evil 2 (Remake) so viel Lob erhalten hat, soll Resident Evil 8 ebenfalls auf die Third-Person-Kamera setzen. Die Entwicklung des Titels wurde im vergangenen Jahr von einem kleinen Team begonnen. Außerdem wird bei Capcom intern über ein Remake von Resident Evil 3 nachgedacht. Sollte das Remake realisiert werden, soll Resident Evil 8 aber erst nach dem Resident Evil 3 Remake veröffentlicht werden.