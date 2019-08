Capcom: Ankündigung von "Project Resistance" steht bevor; Bezug zu Resident Evil - 4Players.de

Capcom wird am 9. September 2019 um 17 Uhr (MESZ) das "Project Resistance" für PC, PlayStation 4 und Xbox One enthüllen . Das Spiel steht in Bezug zur Resident-Evil-Reihe. Eine offizielle Teaser-Website ist gestartet worden. "Project Resistance" wird ebenfalls auf der Tokyo Game Show 2019 zu sehen sein, die vom 12. bis 15. September stattfinden wird.Unbestätigten Gerüchten zufolge ist "Project Resistance" weder Resident Evil 8 noch das Remake von Resident Evil 3. Es soll ein Ableger mit Multiplayer-Fokus sein, in dem vier gemeinsam Spieler gegen einen anderen Spieler antreten - wie bei Evolve oder Dead by Daylight (4-gegen-1).