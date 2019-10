Capcom: Mehr Remakes und die Rückkehr alter Marken geplant - 4Players.de

Beim japanischen Entwickler und Publisher Capcom möchte man in Zukunft ein noch größeres Augenmerk auf die Erschaffung von Remakes legen und gleichzeitig verstärkt auf die Wiederbelebung alter Marken setzen. Das geht aus dem jüngsten Geschäftsbericht hervor. Dort wird als Antrieb für diese strategische Entscheidung vor allem der Erfolg von Devil May Cry 5 und dem Remake von Resident Evil 2 betont.Bei Capcom vertritt man die Ansicht, dass Devil May Cry dafür gesorgt hat, der Serie wieder neues Leben einzuhauchen, die 2001 auf der PS2 ihre Premiere feierte. Für eine stärkere Konzentration auf Remakes wird dagegen der kommerzielle Erfolg der Neuauflage von Resident Evil 2 angeführt.