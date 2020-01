Capcom: Resident Evil 8 vermutlich mit Ego-Perspektive

Nach Resident Evil 7 scheint man bei Capcom Gefallen an der Ego-Ansicht für den Survival-Horror gefunden zu haben. Denn angeblich will man beim noch nicht offiziell angekündigten Resident Evil 8 an dieser Perspektive festhalten. Neben Ethan, dem Protagonisten von Resi 7, soll auch Serien-Veteran Chris Redfield mit von der Partie sein, der schon am Ende des letzten Teils einen kurzen Auftritt hinlegte. Eurogamer.net stützt die Angaben auf einen Bericht der Fan-Seite Biohazardcast, der beim Youtube-Kanal Residence of Evil thematisiert wurde. Doch auch eigene Quellen, die Capcom nahe stehen sollen, scheinen die Angaben zu bestätigen.Hinsichtlich Gegnern ist neben altbekannten Zombies auch von werwolf-artigen Wesen und einer weiblichen Erscheinung die Rede, die den Spieler an Schauplätzen wie einem Schloss und dörflichen Umgebungen verfolgen soll.Auf Nachfrage von Eurogamer.net hieß es seitens Capcom, dass man Gerüchte nicht kommentieren werde.