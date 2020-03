Capcom: Gerüchte: Vier "große Spiele" bis März 2021 geplant; kein Remake von Code: Veronica in Entwicklung

Aktualisierung vom 02. März 2020, 10:55 Uhr:





Ursprüngliche Meldung vom 01. März 2020, 15:44 Uhr:





Code Veronica remake is not in any form of production at this time, sorry to say.



— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) February 29, 2020





-Code Veronica remake is not in production right now, not even pre-production.

-A Dino Crisis game actually was started a few years ago, but then scrapped and buried, and the franchise for now is still extinct for the time being.



— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) February 29, 2020

Der vermeintliche Insider hat noch einmal nachgelegt. Laut seinen Aussagen wird Capcom im nächsten Geschäftsjahr (April 2020 bis März 2021) vier "große Spiele" veröffentlichen. Zwei Titel sollen aus dem Resident-Evil-Universum stammen, wobei auch das Remake von Resident Evil 3 inbegriffen ist, da es am 3. April 2020 erscheinen wird. Ein fünftes, als "mittelgroß" bezeichnetes Spiel soll ebenfalls auf der Release-Liste stehen. Im nächsten Geschäftsbericht will das Unternehmen jedenfalls "beträchtliche Einnahmen" für das kommende Geschäftsjahr ankündigen.Das nächste Jahr soll ein ziemlich "gutes Jahr für Fans von Resident Evil" werden, schreibt Insider Dusk Golem bzw. AestheticGamer auf Twitter. Ob er sich auf Resident Evil 8 Gerüchte ), Resident Evil: Revelations 3 oder ein mögliches Remake von Resident Evil 4 bezieht, ist unklar. Allerdings plauderte er weiter aus dem Nahkästchen und meinte, dass derzeit kein Remake von Resident Evil - Code: Veronica in Entwicklung sei - auch nicht in der Pre-Production-Phase. In Bezug auf Dino Crisis, sagte er, dass vor wenigen Jahr die Entwicklung eines neuen Dino-Crisis-Spiels gestartet wurde, das Projekt aber noch vor der offiziellen Ankündigung verschrottet und begraben wurde. Vorerst sei die Reihe "noch immer ausgestorben".Das Remake von Resident Evil 3: Nemesis wird am 03. April 2020 auf PC (Steam), PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Nach dem hervorragenden Remake von Resident Evil 2 spendiert Capcom auch dem dritten Teil eine Neuauflage. Dabei streben die Entwickler nach eigenen Aussagen keine 1:1-Umsetzung, sondern eine überarbeitete Vision an. Wir haben Jill Valentine bei ihrer Flucht durch Raccoon City begleitet und für die Vorschau auch die neue asymmetrische Mehrspieler-Komponente Resistance ausprobiert ( zur Vorschau ).Letztes aktuelles Video: Video-Vorschau