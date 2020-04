Capcom: Umfrage gestartet, ob weitere Remakes von Resident Evil erwünscht sind

Im Zuge der Veröffentlichung der Neuauflage von Resident Evil 3 fragt man sich bei Capcom, ob die Fans in Zukunft Interesse an weiteren Remakes aus der Reihe hätten. Zu diesem Zweck hat der Publisher laut DualShockers jetzt eine Umfrage auf seiner Webseite gestartet, um direktes Feedback zu erhalten. Zwar geht es im Kern vornehmlich um Fragen rund um Resident Evil 3 und den asymmetrischen Mehrspielermodus Resistance, doch werden am Ende auch das Potenzial für weitere Neuauflagen und auch Fortsetzungen thematisiert. Ebenfalls möchte Capcom wissen, ob man sich eine der kommenden Konsolen, also PlayStation 5 oder Xbox Series X, anschaffen möchte.Hört man sich in Foren um, steht vor allem ein Teil der Resident-Evil-Reihe ganz oben auf der Wunschliste der Remake-Kandidaten: Der Ableger Code Veronica, der damals zeitexklusiv auf Sega Dreamcast veröffentlicht wurde, im Laufe der Jahre aber auch den Weg auf andere Plattformen fand und zuletzt sogar technisch eine leichte Überarbeitung (u.a. mit Echtzeit-Schatten) erfahren hat. Hier kann man an der Umfrage teilnehmen. Als kleine Belohnung fürs Mitmachen gibt es ein Wallpaper als Download.