Capcom: Remake von Resident Evil 3 wurde über zwei Mio. Mal ausgeliefert; RE2 Remake bei 6,5 Mio. Verkäufen

Das Remake von Resident Evil 3 ist in den ersten fünf Tagen nach dem Verkaufsstart über zwei Millionen Mal weltweit ausgeliefert worden. Diese Angabe umfasst die an den Einzelhandel ausgelieferten Box-Versionen und die digital verkauften Exemplare auf PC, PS4 und Xbox One. Aufgrund der Förderung der digitalen Verkaufsstrategie und der zusätzlichen Aufmerksamkeitsgenerierung durch die Raccoon-City-Demo und den offenen Betatest von Resident Evil Resistance entfielen laut Capcom fast 50 Prozent der Verkäufe auf die digital vertriebenen Versionen. Das Original (Resident Evil 3 Nemesis auf PlayStation) aus dem Jahr 1999 liegt bei insgesamt 3,5 Millionen Verkäufen seit Release.Zum Vergleich: Das Remake von Resident Evil 2 wurde in der ersten Verkaufswoche über drei Millionen Mal auf PC, PlayStation 4 und Xbox One weltweit ausgeliefert. Derweil hat sich das Remake von Resident Evil 2 (Release: Januar 2019) über 6,5 Millionen Mal verkauft. Am 31. Dezember 2019 wurden noch 5,8 Mio. Verkäufe angegeben . Das Original aus dem Jahr 1998 schaffte 4,96 Mio. Verkäufe.Erst kürzlich gab es Gerüchte über Resident Evil 8 (2021, wir berichteten ) und ein mögliches Remake von Resident Evil 4 (2022, wir berichteten ).