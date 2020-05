Capcom: Große Pläne bis Ende März 2021: 13 neue Spiele und 28 Millionen Verkäufe

Capcom hat große Pläne für laufende Geschäftsjahr, das von April 2020 bis März 2021 läuft. In dem Zeitraum möchte der Publisher "13 neue Produkte" (SKU: Stock Keeping Unit) veröffentlichen und insgesamt über 28 Millionen Titel verkaufen. Damit möchte Capcom mehr Spiele als in den letzten drei Geschäftsjahren zuvor verkaufen, obwohl die Anzahl der veröffentlichten Produkte deutlich sinkt. Im vorherigen Geschäftsjahr (April 2019 bis März 2020) sind z.B. 35 Titel erschienen, die 25,5 Mio. Mal verkauft wurden. Daher ist damit zu rechnen, dass Capcom bis Ende März 2021 mit großen hauseigenen Marken nachlegen wird.Von den 28 Mio. Verkäufen sollen 18 Mio. Verkäufe auf Katalog-Titel entfallen, also auf ältere Spiele wie Monster Hunter: World - Iceborne Resident Evil 2 und Devil May Cry 5 . Dann bleiben noch zehn Mio. Verkäufe übrig. Neben dem Remake von Resident Evil 3 , das sich schon über 2,5 Mio. Mal verkauft hat (seit Release Anfang April 2020), hat Capcom aber noch kein Spiel für den besagten Zeitraum angekündigt. Spekulationen ranken sich natürlich um Resident Evil 8 für das erste Quartal 2021. Ansonsten könnte das japanische Unternehmen noch an weiteren Monster-Hunter-Titeln (ggf. für Switch), Street Fighter 6, Dragons Dogma 2 oder einem weiteren Mega-Man-Spiel etc. arbeiten. Unter Umständen könnten auch bekannte Spiele für PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen. Auch die Verkäufe im Digitalvertrieb via Steam, PlayStation Store, Microsoft Store und eShop möchte der Publisher weiter steigen. Gleiches gilt für Verkäufe außerhalb von Japan.Last but not least verriet Capcom, dass sich Monster Hunter: World (bis Ende März 2020) über 15,5 Mio. Mal verkauft hätte. Ende Dezember 2019 wurden 14,9 Mio. Verkäufe gemeldet.