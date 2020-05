Capcom: Verkaufszahlen: Resident Evil 2 Remake und Monster Hunter: World plus Iceborne weiter stark

Monster Hunter: World - Iceborne - 5,2 Mio. (+ 2.000.000)

Monster Hunter: World - 15,7 Mio. (+ 800.000)

Resident Evil 2 Remake - 6,6 Mio. (+ 800.000)

Resident Evil 7 - 7,5 Mio. (+ 500.000)

Street Fighter 5 - 4,5 Mio. (+ 400.000)

Devil May Cry 5 - 3,5 Mio. (+ 400.000)

Resident Evil 0: HD Remaster (PS3/PS4/Xbox One/PC) - 2,5 Mio. (+ 200.000)

Street Fighter 30th Anniversary Collection - 1,2 Mio. (+ 100.000)

Mega Man 11 - 1,2 Mio. (+ 100.000)

Okami HD - 1,2 Mio. (+ 100.000)

Resident Evil 6 auf PS4 und Xbox One - 2 Mio. (+ 100.000)

Resident Evil 5 auf PS4 und Xbox One - 1,7 Mio. (+ 100.000)

Resident Evil Revelations 2 (PS3/PS4/Xbox 360/Xbox One/PC) - 2,6 Mio. (+ 100.000)

Devil May Cry 4 Special Edition - 1,5 Mio. (+ 100.000)

Dragon's Dogma: Dark Arisen - 1,08 Mio. auf PS4 und Xbox One (seit Oktober 2017)

Publisher Capcom hat die Liste der Millionenseller ( Platinum-Titel ) auf den aktuellen Stand von Ende März 2020 gebracht. Den größten Sprung bei den Verkaufszahlen machte die Erweiterung Monster Hunter: World - Iceborne - von 3,2 Millionen auf 5,2 Millionen. In der Platinum-Liste befindet sich die Erweiterung mittlerweile auf Platz 7 sämtlicher Capcom-Titel (wenn Remakes, Remaster und Wiederveröffentlichungen getrennt betrachtet werden). Monster Hunter: World verkauft sich weiterhin erstaunlich gut. Von Januar bis März 2020 sind 800.000 Exemplare abgesetzt worden. Die Gesamtverkäufe liegen bei 15,7 Millionen. Damit baut die Monsterjagd ihren Vorsprung als meistverkauftes Capcom-Spiel weiter aus.Aber auch das Resident Evil 2 Remake verkaufte sich erneut über 800.000 Mal und liegt seit der Veröffentlichung im Januar 2019 bei 6,6 Mio. Verkäufe. Das Original schaffte 4,96 Mio. Verkäufe. 500.000 weitere Verkäufe entfielen auf Resident Evil 7 (gesamt 7,5 Mio.). 400.000 Mal haben sich sowohl Street Fighter 5 als auch Devil May Cry 5 verkauft. Gerade SF5 zeigt nach einem vergleichsweise schwachen Verkaufsstart einen überraschend langen Atem.Capcom hat große Pläne für das laufende Geschäftsjahr von April 2020 bis März 2021. In dem Zeitraum möchte der Publisher "13 neue Produkte" (SKU: Stock Keeping Unit) veröffentlichen und insgesamt über 28 Millionen Titel verkaufen ( wir berichteten ). Das Remake von Resident Evil 3 hat sich seit Release Anfang April 2020 über 2,5 Mio. Mal verkauft.Titel - Anzahl der Verkäufe Ende März 2020 (Zuwachs gegenüber Ende Dezember 2019; Quelle Neu in der Platinum-Liste: