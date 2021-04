Capcom: Digital Event rund um Monster Hunter für Ende April angekündigt

Capcom will am 27. April ein digitales Event rund um Monster Hunter veranstalten. Konkret soll es um das kommende Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin und das neue Update zu Monster Hunter Rise gehen. Ausgestrahlt wird die Sendung ab 16 Uhr über Youtube Monster Hunter Rise ist bereits für PC und Switch erhältlich. Im Test konnte es bei einer Wertung von 87% unseren Gold-Award einheimsen. Die Veröffentlichung von Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin ist für 9. Juli angesetzt . Auch hier hat Capcom die Plattformen PC und Switch auserkoren.