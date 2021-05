Capcom: Produzent Peter Fabiano wechselt zu Bungie

Thanks to everyone both in and outside the studio that have supported me over the years. I’ve taken a new position at Bungie working with some great people and continuing my journey. “Eyes up guardian.”



— Peter Fabiano (@PFabiano) May 29, 2021

Nach mehr als 13 Jahren hat Peter Fabiano beschlossen, seinen bisherigen Arbeitgeber Capcom zu verlassen. Dort hatte er zuletzt Resident Evil Village als Produzent betreut. Zuvor hatte er diese Rolle bereits bei den Remakes von Resident Evil 2 +3 und Devil May Cry 5 inne. Neben dem Abschied hat Fabiano auf Twitter auch verkündet, wohin es in gezogen hat: Er bekleidet ab sofort eine Position innerhalb von Bungie und wird demnach wahrscheinlich an der Marke Destiny mitwirken.