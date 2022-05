Capcom: Einige Klassiker könnten bald zurückkehren

Viele namhafte Marken hat Capcom in den vergangenen Jahren, gelinde gesagt, vernachlässigt. Im Rahmen eines Investor Relations Q&A deutete der Entwickler aber an, dass sich daran bald etwas ändern könnte.Seit seiner Gründung Anfang der 1980er Jahre hat Capcom eine der größten Bibliotheken an Originalproduktionen in der gesamten Videospielbranche angehäuft. Dennoch lagt der Fokus in der letzten Zeit vorrangig auf Marken wie Resident Evil oder Monster Hunter. Das neue Q&A lässt vermuten, dass bald Remakes oder sogar Fortsetzungen anderer Klassiker folgen könnten."Wir stellen derzeit Pläne für unsere Pipeline zusammen, die auf den Nachfragedaten des Marktes basieren", hieß es seitens des Unternehmens. "Auch in Zukunft werden wir die Wünsche unserer Kunden bei der Gestaltung unseres Titelangebots berücksichtigen."Dem Video Games Chronicle zufolge könnte es sich dabei um Titel wie das erstmals 2006 veröffentlichte und mehrfach neu aufgelegte Okami handeln. Andere spannende Kandidation wäre der famose Arena-Klopper Power Stone (1999), die Unter-Null-Action Lost Planet (2006) oder das 2D-Beat'em-Up Darkstalkers (1994). An eine Mega-Man-Wiederbelebung glauben wir aktuell eher nicht, auch die einige Jahre sehr aktive Marke Dead Rising fühlt sich derzeit mehr tot als untot an...