Capcom: Eigenes Event für den 14.06.22 angekündigt

Das Capcom Event kann auf YouTube oder Twitch verfolgt werden.

Die Neuvorstellung der vergangenen State of Play konnten begeistern, das Mitteilungsbedürfnis von Capcom ist allerdings noch nicht gestillt. Dafür kommt noch ein 35-minütiges Extra-Event mit mehr Material.Street Fighter 6, Resident Evil 4 Remake und PSVR2-Unterstützung für Resident Evil Village. Auf der State of Play hat Capcom schon eine Menge interessanter Infos zu den kommenden Spielen geliefert. Man möchte den Fans allerdings entweder noch mehr Neuankündigungen präsentieren oder man hat noch weitere Highlights im Köcher.Vielleicht erwarten uns schon auf dem Summer Game Fest am 09.06.22 um 20:00 zusätzliche Trailer zu Spielen, die Capcom ebenfalls noch in der Mache hat. Dennoch sollten sich Fans des japanischen Herstellers zusätzlich den 14.06.22 um 0:00 MEZ rot im Kalender markieren.Dann gibt es in einem Zeitraum von rund 35 Minuten entweder mehr Material zu bereits angekündigten Titeln, oder man darf von weiteren Ankündigungen träumen. Dass sich ein neues Dragon’s Dogma in Arbeit befindet, wurde bereits vor einiger Zeit durch einen Leak mehr oder weniger bestätigt. Auch erstes Gameplay des mysteriösen Pragmata oder als absolutes Schmankerl einen ersten Ausblick auf Monster Hunter World 2 würde sicherlich viele Herzen höher schlagen lassen.