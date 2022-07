Capcom: The Great Ace Attorney feiert sein Comeback – aber als Parfum

Capcoms The Great Ace Attorney-Parfum: Wie die Dfte riechen sollen

Ryunosuke Naruhodo : Zitrusfrchte, Gardenie, Leder, Ylang Ylang, Zimt

: Zitrusfrchte, Gardenie, Leder, Ylang Ylang, Zimt Kazuma Asogi : Cassis, Lavendel, Schwarzer Pfeffer, Amber

: Cassis, Lavendel, Schwarzer Pfeffer, Amber Herlock Sholmes : Spiritus, Blattgrn, Blumig, Amber

: Spiritus, Blattgrn, Blumig, Amber Barok van Zieks: Sandelholz, Zedernholz, Moschus, Vetiver, Leder

Capcom bringt die beliebten Anwalt-Abenteuer zurck, jedoch in ungewohnter Form: Als Parfum-Kollektion, die von Charakteren aus The Great Ace Attorney inspiriert ist.Wer schon immer mal wie ein waschechter Strafverteidiger aus der Zeit der Jahrhundertwende riechen wollte, dem kommt Capcoms Cologne wohl gelegen. Mit gleich zwei neuen Sets, die jeweils zwei verschiedenen Dfte beinhalten, knnen wir seit heute riechen, wie es sich die Entwickler bei ihren Figuren aus der The Great Ace Attorney-Reihe vorgestellt haben mssen.Wer nun denkt, das Parfum von Capcom riecht wie ein muffiger Gerichtssaal, der liegt daneben. Zumindest, wenn man den Angaben des Herstellers, der seine ungewhnliche Produktlinie uerst kreativ beschreibt, vertraut.Die vier Dfte, die alle nach einem der Charaktere aus den Ace Attorney-Abenteuern benannt sind, lesen sich wie folgt:Partneranbieter Parco, bei dem wir das Parfum neben der Mglichkeit auf Capcoms offizieller Shop-Seite auch online bestellen knnen, geht dabei noch etwas ins Detail: "Das schwach duftende Leder schafft eine intellektuelle Atmosphre, und der leidenschaftliche Ylang-Ylang [ein duftend blhender Baum, Anm. d. Red.] sowie der Zimt lassen Sie die Leidenschaft des Ehrgeizes spren", heit es bei einem der Flakons. "Es ist ein Duft, der Sie die Erleuchtung von Naruhodo Ryunosuke spren lsst".Neben dem Vertrieb des The Great Ace Attorney-Parfums ber die Online-Shops wird es die Drfte lediglich noch in den offiziellen Capcom Stores in Tokyo und Osaka zu kaufen geben. Jedes Set (Kazuma und Ryuunosuke sowie Herlock und Barok) kostet 6.620 japanische Yen, was umgerechnet etwas mehr als 30 Euro sind. Es ist, nach der von den modernen Ace Attorney-Teilen inspirierten, bereits die zweite Duft-Kollektion, die der Spieleentwickler herausbringt.