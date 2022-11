Capcom: Monster Hunter goes Mobile: Bald wird auf dem Smartphone ins Jagdhorn geblasen

Monster Hunter: Kooperation zwischen Capcom und TiMi

Mehr Futter für Monsterjäger

Monster Hunter-Fans können ihre liebste Videospielreihe zwar schon seit 2005 unterwegs genießen, bislang war die digitale Monsterhatz aber nur auf Handheld-Konsolen vertreten.Das soll sich in Zukunft ändern: Zusammen mit den Entwicklern der TiMi Studio Group will Capcom Fans in Zukunft auch auf Mobile-Geräten die Möglichkeit geben, ihre Waffen zu wetzen und übergroße Dinosaurier zu Rüstungen zu verarbeiten.Auch wenn sich das Spiel für Smartphones bereits in Entwicklung befindet, ist die Informationslage mehr als dünn gesät. Der Monster Hunter Mobile-Titel hat weder einen offiziellen Namen noch einen Release-Termin, auch von Bild- oder Videomaterial fehlt bislang jede Spur.In der Pressemitteilung heißt es, man wolle bei der Kooperation zwischen Capcom und TiMi „die Erfahrungen und Stärken beider Seiten“ miteinander verbinden und Spielern so „eine ganz neue Gaming-Erfahrung für Mobile-Geräte“ liefern. Da sich das Monster Hunter-Franchise bereits seit etlichen Jahren auf mobiler Technik wie der PSP oder dem Nintendo DS wohlfühlt, sind zumindest gute Voraussetzungen gegeben.Wem die TiMi Studio Group kein Begriff ist: Das chinesische Entwicklerstudio ist eine Tochtergesellschaft von Branchen-Gigant Tencent und konzentriert sich bei der Gründung 2008 zunächst auf PC-Spiele, bevor man 2013 den Sprung zum Mobile-Segment wagte. In den letzten Jahren spülte TiMi mit Titeln wie Call of Duty: Mobile und Pokémon Unite mehrere Milliarden US-Dollar in die Hauskasse.Auch sonst können sich Monster Hunter-Fans nicht gerade über eine Release-Dürre beklagen. Das Anfang 2021 exklusiv für die Nintendo Switch veröffentlichte Monster Hunter Rise ist dank der vor einigen Monaten erschienenen und mehr als umfangreichen Erweiterung Sunbreak nach wie vor quicklebendig.Mit einem kostenlosen DLC für Sonic Frontiers schlüpft überdies der blaue Igel ab dem 14. November in passende Monster Hunter-Kluft. Und wer eine Pause von Capcom braucht und mal nachschauen will, was die Konkurrenz zu bieten hat: Am 17. Februar werfen EA und Omega Force das vielversprechend aussehende Wild Hearts in den Ring – hier geht’s zum letzten Gameplay-Trailer