Capcom: Livestream mit neuen Infos zu Resident Evil 4 findet heute Abend statt

Capcom Spotlight 2023: Alle Infos zum Livestream

Was ist mit Street Fighter 6?

Was entsteht derzeit alles bei? Die Antwort will der japanische Publisher und Entwickler heute Abend liefern und zwar in Form eines. Derzeigt zu später Stunde neue Trailer und Informationen.Der erste Capcom Spotlight 2023 wird sich dabei auf fünf Spiele konzentrieren, die allesamt bereits angekündigt sind. Im Rahmen der etwa halbstündigen Veranstaltung soll es aber zu jedem einzelnen neue Informationen geben und womöglich erwartet euch zudem der Release einer spannenden Demo.Die Livestream-Veranstaltung startet laut Capcom am heutigendeutscher Zeit. Etwa 26 Minuten wird die Show dauern und sich um folgende Spiele drehen:Welche Details euch erwarten, das bleibt natürlich noch abzuwarten. Beim Resident Evil 4 Remake dürfte aber klar sein, dass Capcom angesichts des nahenden Releases das Marketing intensivieren wird.wird wahrscheinlich noch keine Rolle spielen, dafür aber soll Gerüchten zufolge die Demoversion im Anschluss direkt veröffentlicht werden.Bezüglich Exoprimal wurde es in letzter Zeit ziemlich still, dabei soll das Action-Spiel, bei dem ihr auf zahllose Dinos schießt, noch in diesem Jahr erscheinen. Bei Monster Hunter Rise dürfte es derweil neue Informationen zum für April angekündigten Update geben. Außerdem wird damit gerechnet, dass Capcom den Termin bekannt gibt, wann die Sunbreak-Erweiterung für PlayStation- und Xbox-Konsolen erscheint.Gar nicht vorab für das Capcom Spotlight wurdegenannt und offenbar wird das Kampfspiel auch nicht Teil des Livestreams sein. Das dürfte durchaus etwas überraschen, denn schließlich ist der Release des jüngsten Serienteils nicht mehr allzu weit entfernt. Amsoll Street Fighter 6 fürerscheinen.Gut möglich aber, dass sich Capcom neue Informationen für einen gesonderten Livestream aufhebt, der sich ausführlicher mit dem Prügelspiel auseinandersetzt. Wir selbst konnten vor einiger Zeit bereits ein paar erste Matches bestreiten und