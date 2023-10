Capcom: Große Veröffentlichung von Studio hinter Resident Evil und Monster Hunter in Kürze

Capcom: Was könnte hinter der ominösen Ankündigung stecken?

hat gut zu tun: Miterschien dieses Jahr der neue Ableger der alteingesessenen Prügelparty undwill euch ab sofort auf dem iPhone 15 schockieren.Der stärkere Fokus auf Multiplattform und den Mobile-Markt zeigt auch die jüngste Veröffentlichung von. Trotzdem scheint man bei dem japanischen Unternehmen nicht ganz die erhofften Gewinne einzufahren, wie der aktuelle Finanzbericht nun offenbart. Mit einemwill Capcom das Ruder herumreißen.Im japanischen Frage-und-Antwort-Bereich von Capcoms aktuellem Finanzbericht geht man auf eventuelle Unklarheiten zu den Gewinnen des Unternehmens ein und liefert weitere Erklärungen zuoder verfehlten Zielen. Auf die Frage, welche Maßnahmen man ergreifen werde, um den ganzjährigen Verkaufsplan für neue Spiele zu erreichen, erfolgt dann dieals Antwort.In der zweiten Hälfte des aktuellen Finanzjahres, dasandauern wird, wolle man deshalb einen großen, derzeit noch unangekündigten Titel veröffentlichen und so den gesteckten Zielen näherkommen. Worum es sich dabei handelt, wird wenig verwunderlich nicht verraten. Die Chancen stehen aber gut, dass es sich um einen Ableger von einem der beiden größten Reihen aus dem Hause Capcom handelt:Das Remake vonerschien zwar erst im März diesen Jahres, Village hat mittlerweile aber schon zweieinhalb Jahre auf dem Buckel. Auchist mit dem Release im März 2021 schon ein bisschen länger her, hat mit dem Sunbreak-DLC aber natürlich noch neue Inhalte bekommen.wäre auf dem Papier zwar ebenfalls ein guter Kandidat, ist aber schon lange angekündigt, auch wenn immer einimmer noch auf sich warten lässt.Obwohl bei Capcom also offenbar noch Luft nach oben zu sein scheint, darf man sich über ordentliche Zahlen freuen: Street Fighter 6 schaut aufverkaufte Exemplare zurück und das Resident Evil 4 Remake ging in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres noch einmalüber die (digitale) Ladentheke und erreicht so insgesamtverkaufte Einheiten. Falls ihr euch schon durch die Neuauflage gegruselt habt, aber noch nach Horror-Nachschub sucht, schaut doch beivorbei.