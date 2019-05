Intellivision Amico: Exklusives Earthworm-Jim-Spiel in Entwicklung - 4Players.de

Zum 25. Geburtstag von Earthworm Jim hat Intellivision Entertainment ein neues Spiel aus der Reihe angekündigt, das exklusiv für die im vergangenen Jahr angekündigte Konsole Intellivision Amico erscheinen wird. Zehn Mitglieder aus dem Originalteam (Programmierer, Künstler, Level-Designer) sollen dafür Sorge tragen, dass der neue Teil den Geist und den Humor der Vorgänger einfängt. Mit dabei sind Doug TenNapel, David Perry, Tommy Tallarico, Nick Bruty, Mike Dietz, Tom Tanaka und Joey Kuras. Weitere Angaben wurden nicht gemacht. Details sollen in einem Livestream am 4. Mai um 21 Uhr folgen.Earthworm Jim ist einer von "vielen" Titeln, die auf Intellivision Amico erscheinen werden. Die Konsole soll am 10. Oktober 2020 veröffentlicht werden. In Bezug auf die Hardware sprach Intellivision bei der Ankündigung von "State of the Art 21st Century 2D Bildverarbeitung und Grafikfähigkeiten". Zudem soll man die Konsole via Ethernet oder kabellos mit dem Internet verbinden können. Die Videoausgabe erfolgt über HDMI. Zwei Bluetooth-Controller sollen im Lieferumfang enthalten sein, die neben Knöpfen auch mit einem 3,5 Zoll großen Farb-Touchscreen, LED-Leuchten, Gyroskop, Beschleunigungssensor, Force Feedback, Mikrofon und einem Lautsprecher aufwarten können. Bis zu acht Controller lassen sich gleichzeitig an einer Konsole verwenden, wobei sie sowohl horizontal als auch vertikal und für Rechts- und Linkshänder genutzt werden können. Ein kabelloses Laden soll ebenfalls möglich sein. Alternativ zu den offiziellen Controllern wird man außerdem sein Handy mit einer entsprechenden App zum Spielen nutzen können.Sämtliche Titel werden laut Pressemitteilung als Download zur Verfügung gestellt und zwischen 2,99 und 7,99 Dollar kosten. Es sollen hauptsächlich familienfreundliche Spiele mit niedriger Altersfreigabe angeboten werden. Laut Herstellerangaben soll es weder kostenpflichtige Erweiterungen noch "In-App-Käufe" geben. Zum Start sollen bereits einige Titel auf dem Gerät vorinstalliert sein. Im Intellivision Online Store wird man sich neue Spiele kaufen und downloaden können. Außerdem soll auch eine Infrastruktur für Online-Multiplayer, mehrstufige Turniere und ein Bestenlisten-System geben. Ein Trophäen-/Erfolg-System nach Vorbild von Sony und Microsoft ist ebenfalls angedacht."We have been talking about this moment for many years, it's a dream come true to finally get the entire team back together. We’re looking forward to sharing a small part of our reunion and initial design meeting with fans from around the world", sagte Tommy Tallarico, Intellivision Entertainment CEO/President und Soundtrack-Komponist vin Earthworm Jim 1 & 2. "Intellivision Amico is designed to bring friends and families together and we are excited for fans and those just being introduced to the series to get a first look as we kick-off the design of the game."Letztes aktuelles Video: Reveal Trailer