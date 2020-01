Intellivision Amico: Vorbestellungen für die Founder's Edition möglich

Ab sofort kann man die Konsole Amico von Intellivision vorbestellen , die ab dem 10. Oktober erhältlich sein soll. Zum Preis von 299 Dollar erhält man die streng limitierte Founder's Edition in einem Retro-Holz-Design, von der lediglich 2600 Exemplare produziert werden. Damit muss man zwar mehr bezahlen als den Preis, den Intellivision für die Standard-Modelle anpeilt, doch bekommt man im Gegenzug einige Extras: Zum einen werden sämtliche Konsolen der Founder's Edition numeriert und von Tommy Tallarico signiert. Alternativ erhält man das Gerät im Holz-Look auch separat als Limited Edition zum Start, muss dafür aber ohne die zusätzlichen Inhalte der Founder's Edition zwischen 259 und 279 Dollar bezahlen.In der Founder's Edition findet sich außerdem ein Aufnäher, ein Pin und ein Poster, auf dem das gesamte Team unterschrieben hat. Die Musikalben The Earthworm Jim Anthology und Tommy Tallarico – Greatest Hits Volume II (CDs und Downloads) werden zusammen mit einer Amico-Gutscheinkarte über 50 Dollar ebenfalls Bestandteil des Gründerpakets sein, das laut Pressemitteilung einen Gegenwert von knapp 500 Dollar bieten soll. Zudem werden Besteller der Founder's Edition die Konsole schon vor dem offiziellen Release in den Händen halten dürfen - wie viel früher wird allerdings nicht gesagt.Obwohl Intellivision mit Amico vornehmlich Gelegenheitsspieler ansprechen will, soll es auch Titel geben, die Core-Spieler ansprechen. So wurde neben dem Remake von Astrosmash auch eine modernisierte Neuauflage des Klassikers Night Stalker aus dem Jahr 1982 angekündigt.Letztes aktuelles Video: Reveal Trailer