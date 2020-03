Intellivision Amico: Wird mit sechs vorinstallierten Spielen auf den Markt kommen

"Intellivision Skiing: Achten Sie auf Bäume, Stämme, große Klippensprünge, eisige Pisten, Lawinen und natürlich den versteckten Yeti!. Bis zu acht Spieler können auf zehn verschiedenen Pisten um die besten Zeiten gegeneinander antreten oder bis zu vier Spieler können gleichzeitig im Skicross-Modus gegeneinander antreten!

Shark! Shark!: So viel Meer zu erkunden! Spielen Sie den aufwendigen Reboot von Shark! Shark! auf Amico im Einzelspieler-, Koop- oder Versus-Modus. Jeder in der Familie wird dieses Spiel genießen, egal wie alt oder wieviel Erfahrung er mit Videospielen hat.

Astrosmash: Eines der ersten und beliebtesten Original-Intellivision-Spiele! In der spektakulären neuen Amico-Version können Sie im Versus-Modus kooperativ miteinander oder gegeneinander spielen.

Cornhole: Die allererste Heimkonsolenversion dieser immer beliebter werdenden Sportart nutzt die in jedem Amico-Controller integrierten Bewegungssteuerungsfeatures und den Touchscreen perfekt aus! Hunderte von freischaltbaren Objekten und so viele verschiedene Herausforderungen, Fähigkeiten und Möglichkeiten, mit Familie und Freunden zu spielen (oder sogar Einzelspieler, wenn Sie wollen)

Farkle: Einfach ein einzigartiges Erlebnis! Sie können Würfel auf Ihrem Controller sehen, schütteln und sie dann auf den Bildschirm werfen, wenn Sie an der Reihe sind! Klassische Familienunterhaltung für bis zu 8 Spieler mit individuellen Regeln."

Das Intellivision Amico Family Entertainment System wird am 10. Oktober 2020 mit sechs vorinstallierten Spielen auf den Markt kommen, einem Titel mehr als bislang geplant. Bisher wurden Intellivision Skiing, Shark! Shark!, Astrosmash, Cornhole und Farkle bestätigt. Den sechsten Titel wollten die Entwickler noch nicht enthüllen.Spiele-Beschreibungen laut Hersteller:Dank der Förderung durch den FFF Bayern und das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur sind an der Entwicklung von vier der sechs vorinstallierten Spiele deutsche Studios beteiligt: Shark! Shark! von Bonus Level Entertainment und NeoBird, Intellivision Skiing von Aesir Interactive, Farkle von Spaceflower und Cornhole von NeoBird.Hans Ippisch (Geschäftsführer der Intellivision Entertainment Europe GmbH): "In dem wir die Anzahl an vorinstallierten Spielen von fünf auch sechs erhöhen, steigern wir den Wert unseres Intellivision Amico Family Entertainment Systems weiter. Mit zwei bereits im Paket enthaltenen Controllern und der Möglichkeit, jedes Smartphone als Controller zu verwenden (dank einer kostenlos herunterladbaren App), können bis zu acht Spieler direkt nach dem ersten Einschalten des Geräts direkt loslegen und Spaß haben."Am 31. März 2020 wird um 19 Uhr das Vorbestellungsprogramm der "Amico VIP Edition" starten ( Details ).