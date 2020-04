Intellivision Amico: Vorverkauf der limitierten Erstauflage beginnt Ende April in Europa

Intellivision Entertainment Europe hat die "Amico First Edition" als limitierte Erstauflage der Konsole für Europa angekündigt. Der Vorverkauf startet ab dem 30. April 2020 bei MediaMarkt und Saturn. Diese Version des "Family Entertainment Systems" wird besondere Extras erhalten und nur begrenzt verfügbar sein. Die Konsole soll am 10. Oktober 2020 erscheinen.Bei der 'First Edition' handelt es sich um die graphitschwarze Amico-Variante, die wie jede Version der Konsole standardmäßig mit zwei Bluetooth-Controllern mit LCD-Touchscreen sowie sechs vorinstallierten Spielen ausgeliefert wird. Käufer der "First Edition" werden zusätzlich eine nummerierte und unterschriebene Amico-Lenticular-TradingCard sowie vier digitale Soundtrack-Alben (Earthworm Jim Anthology, MDK Soundtrack, Tommy Tallarico: Greatest Hits Vol. I und Tommy Tallarico: Greatest Hits Vol. II) erhalten. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 279 Euro."Mit der 'First Edition' wollen wir den Intellivision-Fans in Europa nicht nur die Möglichkeit geben, dass sie am Launch Day ihren eigenen Amico haben werden, sondern sie auch für ihre großartige Unterstützung mit exklusiven Beigaben belohnen", sagt Hans Ippisch, Europa-Präsident von Intellivision und Geschäftsführer der Intellivision Entertainment Europe GmbH.Produktbeschreibung laut Hersteller: "Amico ist ein (...) Videospielesystem, das die Unterhaltung mit Familie und Freunden neu definiert. Es wurde bewusst als familienfreundliches System konzipiert. Alle Amico-Spiele sollen eine USK-Alterskennzeichnung 'ab 6 Jahren' oder 'ab 12 Jahren' erhalten. Die Spiele beinhalten keine Loot Boxes, In-App-Käufe oder DLC. Die Amico-Grundaustattung beinhaltet alles, was man braucht, um sofort spielen zu können, allein oder mit einer Gruppe: Die Amico-Konsole, zwei Bluetooth-Controller mit Touchscreen und sechs vorinstallierte Spiele. Bis zu sechs weitere Controller können drahtlos mit dem System verbunden werden, wobei man über eine kostenlos downloadbare App jedes herkömmliche Android- oder iOS-Smartphone als Amico-Controller verwenden kann. Alle Spiele sind auf Multiplayer-Spaß ausgelegt und haben einen dynamischen Schwierigkeitsgrad, der alle dazu ermutigen soll, unabhängig von ihrem Können am Spiel teilzunehmen und Spaß zu haben."Zum Verkaufsstart der Konsole sollen über 30 Spiele erhältlich sein. 2021 soll dann ein "exklusiver" Earthworm-Jim-Nachfolger folgen.Letztes aktuelles Video: Pack-In Announcement