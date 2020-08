Intellivision Amico: Verkaufsstart der Videospielkonsole auf April 2021 verschoben

Koch Media (Europa, Australien, Neuseeland)

MediaMarkt (Deutschland)

Saturn (Deutschland)

GameStop

Amazon, Amazon.de, Amazon Europa

Walmart.com und Walmart.ca

Walmart (Kanada)

Best Buy (Kanada)

Electronic Boutique (Kanada)

Intellivision Entertainment hat die Veröffentlichung der Amico-Videospielkonsole auf den 15. April 2021 verschoben. Der bisherige Termin am 10. Oktober 2020 konnte "trotz intensiver Bemühungen" aufgrund der durch die globale Pandemie verursachten Hindernisse nicht gehalten werden."Trotz beispielloser Herausforderungen sind die Leistungen und Fortschritte unseres internen Teams sowie unseres unglaublichen Netzwerks von Entwicklern und Partnern einfach erstaunlich", sagte Tommy Tallarico (CEO). "Unser Hauptaugenmerk liegt auf der Lieferung eines Qualitätsprodukts. Wir sind weiterhin fest entschlossen, mit der Einführung von Intellivision Amico den Spielspaß zu den Familien zurückzubringen."Außerdem wurden folgende Handels- und Vertriebspartnerschaften bekanntgegeben:In der virtuellen Presseveranstaltung enthüllte Tommy Tallarico (CEO) auch eine Reihe neuer Amico-Spiele, darunter Earthworm Jim 4 und Rigid Force Redux Enhanced. Weitere Details findet ihr auch hier Produktbeschreibung laut Hersteller: "Amico ist ein (...) Videospielesystem, das die Unterhaltung mit Familie und Freunden neu definiert. Es wurde bewusst als familienfreundliches System konzipiert. Alle Amico-Spiele sollen eine USK-Alterskennzeichnung 'ab 6 Jahren' oder 'ab 12 Jahren' erhalten. Die Spiele beinhalten keine Loot Boxes, In-App-Käufe oder DLC. Die Amico-Grundaustattung beinhaltet alles, was man braucht, um sofort spielen zu können, allein oder mit einer Gruppe: Die Amico-Konsole, zwei Bluetooth-Controller mit Touchscreen und sechs vorinstallierte Spiele. Bis zu sechs weitere Controller können drahtlos mit dem System verbunden werden, wobei man über eine kostenlos downloadbare App jedes herkömmliche Android- oder iOS-Smartphone als Amico-Controller verwenden kann. Alle Spiele sind auf Multiplayer-Spaß ausgelegt und haben einen dynamischen Schwierigkeitsgrad, der alle dazu ermutigen soll, unabhängig von ihrem Können am Spiel teilzunehmen und Spaß zu haben."Letztes aktuelles Video: PackIn Announcement