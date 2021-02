Intellivision Amico: "Familien-Entertainment-System" auf Herbst 2021 verschoben

"Earthworm Jim 4: Das legendäre, mehrfach preisgekrönte Plattform-Spiel ist exklusiv auf Amico zurück. Mehr Abenteuer, mehr Spaß, mehr Spielereien und jetzt mit Multiplayer-Modus!

Rigid Force Redux Enhanced: Rigid Force Redux Enhanced ist eine moderne Version des klassischen Side-Scrolling-Shooter-Genres und bewaffnet Spieler gegen Wellen von Angreifern. Mit einem großartigen Soundtrack und spektakulären Grafiken wird die Amico-Version um einen exklusiven Couch-Coop-Multiplayer erweitert.

Mattel Hot Wheels: Hot Wheels hat seit der Einführung der Marke im Jahr 1968 den Challenger-Spirit auf der ganzen Welt entfacht. Intellivision freut sich riesig, dass diese spektakuläre Marke Teil des Spielrepertoires wird. Sie wird Eltern, Kinder und Fans gleichermaßen herausfordern, wenn sie sich der Ziellinie nähern.

Telestrations: Gemeinsam mit The Op wird Intellivision das unvergleichliche Partyspiel Telestrations veröffentlichen. Familien werden die Freude am Lachen und an Missverständnissen genießen können, während sie alberne Zeichnungen und Worte skizzieren und erraten sollen. Dieses Partyspiel ermöglicht nun erstmals in einer digitalen Version ganzen Familien, von Kindern bis zu den Großeltern, gemeinsam zu lachen und den Spaß zu genießen.

Blank Slate: Ein weiteres großartiges Brettspiel von The Op, das für Amico erscheint, ist Blank Slate. Dieses Partyspiel ermöglicht es Familien, sich genauer kennenzulernen, während sie versuchen, die Lücke mit nur einem Wort zu füllen, um die Phrasen zu vervollständigen. Wenn Spieler dasselbe Wort erraten, erhalten sie zusätzliche Punkte. Für Blank Slate braucht man nur einen Moment, um es zu lernen und dank seiner Einfachheit macht es Spielern jeden Alters Spaß.

Finnigan Fox: Finnigan Fox ist ein brandneues Originalspiel und bietet klassischen Plattformspielspaß exklusiv für Amico. Nutzen Sie die wechselnden Jahreszeiten und einzigartigen Steuerelemente, um mit diesem pelzigen Freund ein mystisches Abenteuer zu beginnen.

Bomb Squad: Bomb Squad ist perfekt für diejenigen, die ein großes Feuerwerk und noch größere Unterhaltung suchen. Die Spieler müssen zusammenarbeiten und versuchen, Bomben gemeinsam zu entschärfen, bevor die Zeit abläuft. Das wird ein Knaller!

Incan Gold: Die Suche nach Diamanten, Edelsteinen und Gold war noch nie so einfach und aufregend. Die Spieler werden sich auf ein Abenteuer voller Strategien, Risiken und Reichtümer begeben, während sie ihr Glück versuchen, um zu sehen, wer die Nase vorn hat.

Intellivision Monster Spades: Dieses Spiel von Concrete Software, den Entwicklern der weltweit besten Golf-, Bowling- und Angelspiele, wird zu einem Familienklassiker. Wählen Sie Ihr Lieblingsmonster und genießen Sie eines der meistgespielten Kartenspiele der Welt.

Liar's Dice: Liar's Dice wurde von Stainless Games mit Mike Montgomery, einem der Gründer der legendären Bitmap Brothers, entwickelt und bietet Spielspaß für die ganze Familie. Die exklusive Amico-Version ist eine knuddelige Umsetzung eines der bekanntesten Würfelspiele der Welt, die durch die einzigartige Nutzung Amico-Controller-Bildschirme überrascht.

Space Strike: Was passiert, wenn man beliebte Spiele wie Star Castle, Rocket League und Asteroids kombiniert? Dann erhält man das brandneue, exklusive Amico-Spiel namens Space Strike.

Moon Patrol: Der Reboot des Videospielklassikers von 1982 verspricht, die ganze Aufregung der Spielhalle nach Hause zu bringen, wenn erstmals die ganze Familie einen bestens ausgerüsteten Mondbuggy steuern und gegen die härtesten Gegner in der Galaxis kämpfen kann. Denn neben dem Einzelspieler-Modus gibt es nun erstmals auch Koop- und Versus-Modi, in denen man mit bis zu vier Personen gleichzeitig spielen kann. Es steht ein kompletter Demo-Level zum Spielen in der kostenlosen „Amico-Club“-App für Android- und iOS-Smartphones zur Verfügung.

Evel Knievel: In enger Zusammenarbeit mit der Knievel-Familie wird die brandneue Version des Motorrad-Spektakels den berühmten Skyrocket X-2 Snake Canyon-Sprung sowie weitere freischaltbare Elemente, Animationen, Audio, Levels und natürlich spektakuläre Crashes enthalten!

Astrosmash: Astrosmash ist ein echter Klassiker und eines der meistverkauften Spiele der legendären Intellivision-Konsole. Es handelt sich um ein typisches Arcade-Spiel, bei dem die Spieler gegen einen Ansturm von Asteroiden, Meteoren und Feinden antreten. Dieses exklusive Amico-Spiel ist in jeder Konsole enthalten. Mit unbegrenzter Munition und vielen Zielen im Einzelspieler-, Koop- oder Versus-Modus ist bombastischer Spielspaß garantiert!

Intellivision ACL Cornhole: Mit über 100 freischaltbaren Funktionen sowie Einzelspieler-, Team-, Versus- und Arcade-Modi nutzt Cornhole die Bewegungssteuerung von Amico, um diesen immer populärer werdenden Freizeitsport ins Wohnzimmer zu bringen. Cornhole ist einfach zu erlernen und zu spielen und eignet sich perfekt für große Gruppen, um zusammen zu spielen. Es ist als vorinstalliertes Spiel auf jeder Amico-Konsole enthalten.

Missile Command: Als eines der erfolgreichsten Arcade-Spiele aller Zeiten fordert Missile Command Spieler und Teamkollegen heraus, wehrlose Städte vor einem nahezu endlosen Hagel an Raketen zu schützen. Diese exklusive Amico-Version verwendet den einzigartigen Amico-Controller-Bildschirm und bietet erstmals Koop- und Versus-Modi.

Breakout: Breakout wurde von Choice Provisions, dem Team hinter der beliebten „Bit-Trip“-Spieleserie, entwickelt und ist eine innovative Neuauflage des Klassikers. Sie verwendet den Amico-Touchscreen und die Bewegungssteuerung und verleiht dem Mix einen musikbasierten Rhythmus in einem einzigartigen und modernen Stil.

Intellivision Battle Tanks: Dieses Spiel versetzt die Spieler auf den Fahrersitz eines explosiven Militärpanzers, der in die Schlacht zieht. Freunde und Familien schließen sich zusammen, um den Feind zu besiegen und gleichzeitig die Grenzen der Strategie zu überschreiten. Neben Einzelspieler-Modi stehen auch Koop-, Versus- und Capture-the-Flag-Modi zur Verfügung.

Nitro Derby: Rennen aus der Vogelperspektive im Extrem-Modus gibt es in diesem exklusiven Amico-Game. Zehn Strecken mit jeweils drei Rennstrecken und 14 freischaltbaren Fahrzeugen sorgen für stundenlangen Rennspaß."

Intellivision Entertainment will die Intellivision-Amico -Konsole doch erst im Herbst 2021 veröffentlichen - pünktlich zum diesjährigen Weihnachtsgeschäft. Aktuell wird der Oktober angepeilt. Der Verkaufsstart des "Familien-Entertainment-Systems" ist aufgrund der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie schon einmal verschoben worden. Nach der letzten Verschiebung sollte die Konsole eigentlich im April 2021 verfügbar sein.Zum Start werden neben den sechs vorinstallierten Spielen etwa 30 exklusive Amico-Spiele im digitalen und physischen Format verfügbar sein - plus Zubehör. Alle Spiele werden Bildschirmtexte auf Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Polnisch und Niederländisch enthalten."Das Team von Intellivision ist unglaublich leidenschaftlich und arbeitet besonders hart daran, etwas ganz Besonderes zu schaffen. Wir können es kaum erwarten, dass die Menschen Amico spielen können", erklärt Tommy Tallarico, CEO und President von Intellivision Entertainment."Wir hatten keine andere Wahl, nachdem Covid-19 bereits die Durchführung der für Februar geplanten europaweiten PR-Tour verhinderte und wir aufgrund der Lock-Down-Verlängerung und der Reiseverbote auch die für März geplante Mall-Tour absagen mussten. Deshalb haben wir uns gemeinsam mit Partnern und auch unserem Exklusiv-Distributor Koch Media abgestimmt und halten einen Launch in der zweiten Jahreshälfte für realistisch", erläutert Hans Ippisch, President Europe und Geschäftsführer der Europa-Niederlassung.Die in Nürnberg ansässige Intellivision Entertainment Europe GmbH verantwortet neben der weltweiten Lokalisierung aller Amico-Spiele insbesondere auch die Entwicklung von derzeit 20 exklusiven Amico-Titeln in ganz Europa (u.a. in Deutschland, Italien und Dänemark). Darunter befinden sich mit Intellivision Skiing, Intellivision Farkle, Shark! Shark! und Cornhole vier der sechs vorinstallierten Spiele.Folgende Intellivision-Amico-Games listet der Hersteller auf:Letztes aktuelles Video: PackIn Announcement