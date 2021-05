Intellivision Amico: Start-Lineup und Zubehör bekannt

Intellivision hat bekannt gegeben, welche Spiele zum Start der "Familien-Konsole" Amico im Herbst 2021 zur Verfügung stehen sollen. Generell sind auf jedem Gerät bereits sechs Titel vorinstalliert: Die Sportspiele Intellivision Skiing und Cornhole, das Würfelspiel Farkle, die Arcade-Action Astrosmash, der Unterwasserspaß Shark! Shark! sowie ein Partyspiel, das man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verraten will.Darüber hinaus sollen am Starttag "voraussichtlich" weitere 20 Spiele verschiedener Genres als Download im Amico Game Shop zur Verfügung stehen. Zusätzlich gibt es folgende Spiele als physische Sondereditionen im regulären Handel:Als unerschrockener Stuntfahrer probiert man das Unmögliche! Viele neue Fahrzeuge und Outfits warten darauf, freigeschaltet zu werden, während man mit Freunden über den Canyon springt!In dieser unterhaltsamen Luftkampf-Neuauflage eines Intellivision-Klassikers heben die Spieler ab und müssen zahlreiche Modi meistern!In der Neuauflage des Arcade-Klassikers erkundet man mit dem Space-Rover die Planeten weit entfernter Sonnensysteme.In der fulminanten Neuauflage eines der erfolgreichsten Arcade-Spiele aller Zeiten müssen wehrlose Städte vor einem endlosen Hagel an Raketen geschützt werden.Bei diesem rasanten, herausfordernden Shoot ´em Up mit Couch-Koop-Multiplayermodus sind blitzschnelle Reflexe gefragt.Mit Hilfe der magischen Armbrust gilt es, die wechselnden Jahreszeiten in diesem Abenteuer aus Plattformen und Rätseln zu bezwingen.Ein Bombenspaß, ganz egal, ob man Freunden fiese Fallen stellt oder die Fähigkeiten der KI-Gegner testet!Diese wissenschaftlich erprobten Gedächtnis-Fitnessübungen sind ein abwechslungsreiches Training für die kleinen grauen Zellen.Alle Spiele sollen Bildschirmtexte in folgenden Sprachen bieten: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Niederländisch sowie mexikanisches Spanisch und brasilianisches Portugiesisch.Als Alternative zu den beiden Controllern, die bereits im Lieferumfang enthalten sind, lassen sich auch bis zu sechs Smartphones über eine App zu Steuerungsgeräten für Amico umfunktionieren. Darüber hinaus wird es pünktlich zum Start weiteres Zubehör geben, darunter eine Transporttasche, Schutzhüllen für die Controller sowie eine Auswahl an zehn Skin-Packs / Aufklebern, die jeweils drei Designs zum Aufhübschen der Controller enthalten.Letztes aktuelles Video: PackIn Announcement