Intellivision Amico: Video: E3-Präsentation der "Familien-Konsole"

Auch Intellivision hat an der E3 2021 teilgenommen und dort ihr "Familien-Entertainment-System" Amico präsentiert. Die Konsole soll im Herbst 2021 veröffentlicht werden. Bei Amazon, Media Markt und Saturn wird der 8. Oktober 2021 genannt. Die "Glacier White Edition" bzw. die "First Edition" soll 279,99 Euro kosten. Im folgenden Video stellt der Intellivision-Chef Tommy Tallarico das Gerät näher vor und hebt dabei das "gemeinsame Spielen" in der Familie hervor (siehe unten).Generell sind auf jedem Gerät bereits sechs Titel vorinstalliert: Die Sportspiele Intellivision Skiing und Cornhole, das Würfelspiel Farkle, die Arcade-Action Astrosmash, der Unterwasserspaß Shark! Shark! sowie ein Partyspiel, das man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verraten will. Alle Spiele sollen Bildschirmtexte in folgenden Sprachen bieten: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Niederländisch sowie mexikanisches Spanisch und brasilianisches Portugiesisch.Als Alternative zu den beiden Controllern, die bereits im Lieferumfang enthalten sind, lassen sich auch bis zu sechs Smartphones über eine App zu Steuerungsgeräten für Amico umfunktionieren. Darüber hinaus wird es pünktlich zum Start weiteres Zubehör geben, darunter eine Transporttasche, Schutzhüllen für die Controller sowie eine Auswahl an zehn Skin-Packs / Aufklebern, die jeweils drei Designs zum Aufhübschen der Controller enthalten.Letztes aktuelles Video: E3 2021 Presentation