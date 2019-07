Trine 4: The Nightmare Prince: Entwickler geben Einblicke in die Entstehung der Musik - 4Players.de

Screenshot - Trine 4: The Nightmare Prince (PC) Screenshot - Trine 4: The Nightmare Prince (PC) Screenshot - Trine 4: The Nightmare Prince (PC) Screenshot - Trine 4: The Nightmare Prince (PC) Screenshot - Trine 4: The Nightmare Prince (PC) Screenshot - Trine 4: The Nightmare Prince (PC) Screenshot - Trine 4: The Nightmare Prince (PC) Screenshot - Trine 4: The Nightmare Prince (PC) Screenshot - Trine 4: The Nightmare Prince (PC) Screenshot - Trine 4: The Nightmare Prince (PC) Screenshot - Trine 4: The Nightmare Prince (PC) Screenshot - Trine 4: The Nightmare Prince (PC) Screenshot - Trine 4: The Nightmare Prince (PC)

Frozenbyte und Modus Games haben ein zweites Hinter-den-Kulissen-Video veröffentlicht, in dem sie auf die Entstehung der Musik von Trine 4: The Nightmare Prince eingehen, das im Herbst 2019 für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen soll:Letztes aktuelles Video: Indie-Einblicke 2 So ist die Musik entstanden"Komponist und Musikproduzent Ari Pulkkinen erzählt davon, wie sich sein Hobby zu einer professionellen Karriere neuer Music- and Audio-Director bei Frozenbyte als entwickelt hat. Als Komponist von allen vier Trine-Spielen, inklusive dem neuesten Teil The Nightmare Prince, gibt Pulkkinen den Zuschauern einen Einblick in die musikalischen Details, die sich von Spiel zu Spiel unterscheiden. Er geht insbesondere auf die subtilen Veränderungen im Soundtrack von Trine 4 ein, die eine unvergessliche, traumhafte Erfahrung für Newcomer sowie Fans der ersten Stunde erschaffen", so der Hersteller.