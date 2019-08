Trine 4: The Nightmare Prince: Wird Anfang Oktober für PC, PS4, Switch und Xbox One erscheinen - 4Players.de

Der Termin steht fest: Trine 4: The Nightmare Prince wird am 8. Oktober 2019 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Die Trine: Ultimate Collection wird ebenfalls ab dem 8. Oktober erhältlich sein. Trine 4 wird 29,99 Euro (34,99 Euro auf Nintendo Switch) und die Trine: Ultimate Collection auf allen Platformen 49,99 Euro kosten."Der Trailer zeigt zum ersten Mal das Zusammenspiel im Vier-Spieler-Koop und stellt die Fähigkeiten der Helden im kommenden vierten Teil der beliebten Reihe vor. Mit dem neuen Kampfsystem wird der Spieler in Trine 4: The Nightmare Prince magische neue Gegner bekämpfen, Physik-basierte Rätsel lösen und das größte (...) Trine bisher erleben", schreibt Publisher Modus Games.Alle Vorbesteller von Trine 4: The Nightmare Prince und Trine: Ultimate Collection erhalten zum Launch den zusätzlichen Level "Toby's Dream": Der Hund Toby aus Nine Parchments erlebt mit den drei Helden in Heatherwood Hall sein eigenes Abenteuer.Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer