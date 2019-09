Trine 4: The Nightmare Prince: Spielszenen zeigen das Zusammenspiel der Charaktere - 4Players.de

Bei der PAX West 2019 haben Entwickler Frozenbyte und Publisher Modus Games ein sieben Minuten langes Video mit Spielszenen aus Trine 4: The Nightmare Prince veröffentlicht. In dem Clip kann man einen Blick auf die märchenhafte 2,5D-Welt und das Zusammenspiel der Charaktere mit ihren jeweiligen Fähigkeiten beim Kampf sowie bei den physikbasierten Rätseln werfen.Trine 4: The Nightmare Prince wird am 8. Oktober 2019 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Die Trine: Ultimate Collection wird ebenfalls ab dem 8. Oktober erhältlich sein. Trine 4 wird 29,99 Euro (34,99 Euro auf Nintendo Switch) und die Trine: Ultimate Collection auf allen Plattformen 49,99 Euro kosten.Letztes aktuelles Video: PAX West 2019 Spielszenen