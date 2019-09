Trine 4: The Nightmare Prince: Making-of-Video über Gegner- und Rätseldesign - 4Players.de

Modus Games und Frozenbyte haben ein weiteres Making-of-Video zu Trine 4: The Nightmare Prince veröffentlicht. In dem Video sprechen die Entwickler über das überarbeitete Kampfsystem, die Gegner der drei Helden und die Rätsel, die sich passend für den Solo-Modus und den Multiplayer-Modus dynamisch verändern können.Trine 4: The Nightmare Prince wird am 8. Oktober 2019 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Die Trine: Ultimate Collection wird ebenfalls ab dem 8. Oktober erhältlich sein. Trine 4 wird 29,99 Euro (34,99 Euro auf Nintendo Switch) und die Trine: Ultimate Collection auf allen Plattformen 49,99 Euro kosten.Letztes aktuelles Video: Indie-Einblicke 3 Design