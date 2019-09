Trine 4: The Nightmare Prince: Making-of-Video über Geschichte und künstlerische Gestaltung - 4Players.de

Im vierten Making-of-Video zu Trine 4: The Nightmare Prince geht es um die Geschichte, die Inspirationen und die künstlerische Gestaltung des Spiels - z.B. um die farbenfrohen, an die finnische Wildnis angelehnten Hintergründe, die von den dunkel-violetten Beschwörungen von Prinz Selius überschattet werden. Zudem wird im Video ein erster Blick auf zwei Bosskämpfe geworfen.Trine 4: The Nightmare Prince wird am 8. Oktober 2019 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Die Trine: Ultimate Collection wird ebenfalls ab dem 8. Oktober erhältlich sein. Trine 4 wird 29,99 Euro (34,99 Euro auf Nintendo Switch) und die Trine: Ultimate Collection auf allen Plattformen 49,99 Euro kosten.Letztes aktuelles Video: Indie-Einblicke 4 Artwork und Handlung