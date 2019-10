Trine 4: The Nightmare Prince: Video: Überblick über das 2,5D-Abenteuer von Zoya, Pontius und Amadeus - 4Players.de

In der nächsten Woche, am 8. Oktober 2019, wird Trine 4: The Nightmare Prince für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Einen Überblick über den märchenhaften Puzzle-Plattformer im 2,5D-Stil geben die Entwickler im folgenden, fast zehn Minuten langen Video.Auch die neuen Fähigkeiten von Diebin Zoya, Ritter Pontius und Zauberer Amadeus werden vorgestellt. Zoya hat nun Elementar-Pfeile in ihrem Köcher und kann ihr Seil schweben lassen. Das Schwert von Pontius ist elektrisch aufladbar, während sein Schild Traumversionen seiner selbst heraufbeschwört. Amadeus kann neue Gegenstände herzaubern und sich teleportieren. Die Charaktere können via Skill-Trees individuell ausgebaut werden. Die Rätsel ändern sich, je nachdem wie viele Abenteurer mit von der Partie sind. Alle Puzzles können alleine oder erstmals mit bis zu drei Mitspielern gelöst werden, wobei jede Helden-Dopplung erlaubt ist.Letztes aktuelles Video: Spielübersicht