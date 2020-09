Do Not Feed the Monkeys: PS4-Start des skurrilen Überwachungs-Abenteuers

Am 24. September 2020 haben die Fictiorama Studios und BadLand Publishing die bereits für PC und Nintendo Switch erschienene sowie auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertete Überwachungs-Simulation Do Not Feed the Monkeys auch für PlayStation 4 veröffentlicht. Der Download via PlayStation Store kostet 12,99 Euro.In der Spielbeschreibung heißt es: "Ein digitaler Voyeur-Simulator, in dem du Fremde durch Überwachungskameras beobachten kannst. Dringe in ihre Privatsphäre ein und erlebe ihre intimsten Momente, aber interagiere nicht mit den Probandinnen - es könnte alles passieren, wenn du es wagst, die Affen zu füttern!Seltsamerweise füttern Clubmitglieder immer wieder die Affen, als ob sie sich einfach nicht an diese sehr einfache Regel halten könnten! Was ist mit dir? Wirst du denen helfen, denen du nachspionierst, sie erpressen, sie entlarven und ihre Träume sabotieren? Oder wirst du den Anweisungen folgen und Däumchen drehen, während die Welt brennt?"Letztes aktuelles Video: PS4Trailer