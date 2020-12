Do Not Feed the Monkeys: Xbox-One-Start des skurrilen Überwachungs-Abenteuers

Der Primaten Beobachtungsclub: Eine zwielichtige Gruppe, die andere Menschen durch Überwachungskameras und manipulierte Webcams beobachtet.

Du: Das neueste Club-Mitglied, du hast deine heruntergekommene Wohnung, dein langweiliges Leben und den öden Job satt.

Affen: Dutzende Fremde, die deinem Voyeurismus zum Opfer gefallen sind.

Voyeurismus: Genau das, was du denkst (und auch der Grund, warum wir als 'jugendfrei' eingestuft wurden).

Privatspähre: Die Affen glauben, dass sie eine haben.

PC (Personal Computer): Ja, wir haben einen PC in dein Spiel eingebaut, der sich auf deinem PC befindet, so dass du an einem PC arbeiten kannst, während du das Spiel spielst, das auf deinem PC installiert ist!

Die Affen füttern: Jegliche Art der Interaktion oder Beeinträchtigung der Affen. Das Füttern der Affen ist strengstens verboten.

Du bist am Ende: Was passieren kann (oder auch nicht), wenn du die Affen fütterst.

Am 9. Dezember 2020 haben die Fictiorama Studios, BadLand Games, ChiliDog Interactive und Alawar Premium die bereits für PC, PlayStation 4 sowie Nintendo Switch erschienene und auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertete Überwachungs-Simulation Do Not Feed the Monkeys ab 20,90€ bei kaufen ) auch für Xbox One veröffentlicht. Im Microsoft Store wird noch wenige Stunden ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (11,24 Euro statt 12,49 Euro). In der Spielbeschreibung heißt es: "Du bist eingeladen, dem 'Primaten Beobachtungsclub' beizutreten, wo du das Leben von gefangenen Affen beobachten und die erhaltenen Informationen sorgfältig analysieren wirst.Glossar der Begriffe:Seltsamerweise füttern Clubmitglieder immer wieder die Affen, als ob sie sich einfach nicht an diese sehr einfache Regel halten könnten! Was ist mit dir? Wirst du denen helfen, denen du nachspionierst, sie erpressen, sie entlarven und ihre Träume sabotieren? Oder wirst du den Anweisungen folgen und Däumchen drehen, während die Welt brennt?"Letztes aktuelles Video: XboxOneTrailer