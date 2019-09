Headliner: NoviNews: Manipulatives Nachrichten-Abenteuer für Switch veröffentlicht - 4Players.de

Aktualisierung vom 6. September 2019, 07:25 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 12. August 2019, 08:37 Uhr:

Am 5. September haben Unbound Creations Headliner: NoviNews für Switch veröffentlicht. Der Download des Nachrichten-Adventures im eShop kostet 13,37 Euro. Im Dezember sollen auch Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One folgen. Unbound Creations werden ihr 2018 für PC erschienenes Nachrichten-Adventure Headliner: NoviNews im Sommer 2019 auch für Nintendo Switch veröffentlichen. Ein konkreter Termin wurde allerdings nicht genannt. Auf Steam wurde der Titel bislang "sehr positiv" bewertet (derzeit sind 95 Prozent der über 200 Reviews positiv).Im Spiel schlüpft man in die Rolle des Chefredakteurs der bedeutendsten Publikation des Landes, der nicht nur für das finanzielle Wohlergehen des Verlags, sondern durch die Auswahl von Artikeln und Schlagzeilen auch für das journalistische Profil und die Beeinflussung der öffentlichen Meinung veranwortlich zeichnet, deren Auswirkungen auf Land und Bevölkerung er selbst zu spüren bekommt.Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer