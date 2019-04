Supraland: Knuffige Mischung aus Portal, Zelda und Metroid verlässt den Early Access - 4Players.de

Screenshot - Supraland (PC) Screenshot - Supraland (PC) Screenshot - Supraland (PC) Screenshot - Supraland (PC) Screenshot - Supraland (PC) Screenshot - Supraland (PC) Screenshot - Supraland (PC) Screenshot - Supraland (PC) Screenshot - Supraland (PC) Screenshot - Supraland (PC) Screenshot - Supraland (PC) Screenshot - Supraland (PC) Screenshot - Supraland (PC)

Am 5. April 2019 will Supra Games sein Action-Adventure Supraland veröffentlichen. Der seit Februar 2018 im Early Access auf Steam befindliche Titel kostet aktuell 19,99 Euro und wird von den Machern als Mix aus Portal, Zelda und Metroid beschrieben. Weiter heißt es: "Du löst Rätsel und kämpst gegen knuffige Monster. Du erkundest jeden Winkel der Welt um Schätze, Upgrades und neue Fähigkeiten zu entdecken und um in neue Regionen vorzudringen. Finde den Weg selbst, ohne an der Hand genommen zu werden." Die Nutzerreviews sind bisher "sehr positiv" (99 Prozent der über 140 Reviews sind positiv). Darüber hinaus gibt es auf Steam auch eine kostenlose Demo. Hier außerdem aktuelle Spieleindrücke:Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer