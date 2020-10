Supraland: Von Portal, Zelda und Metroid inspiriertes Rätselabenteuer erreicht PS4, Xbox One und Switch

12-15 Stunden Rätsel, Action und Platformer-Gameplay in einer offenen Welt

Ein großes Abenteuer in einer kleinen "Sandkiste" mit lohnenden Erkundungs-Gameplay und hunderten Geheimnissen

Entdecke aufregende Upgrades und schalte jede Menge spielverändernde Waffen und Fähigkeiten frei

Familienfreundliche Grafik kombiniert mit unzähligen ausgefuchsten Rätseln

Am 22. Oktober 2020 haben Supra Games und Humble Games das bereits für PC erschienene und auf Steam bis dato "äußerst positiv" bewertete Action-Adventure Supraland ab 17,99€ bei kaufen ) auch für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht . Der Download via PlayStation Store Microsoft Store und eShop kostet jeweils 19,99 Euro. Außerdem ist der von den Machern als Mix aus Portal, Zelda und Metroid beschriebene Titel im Xbox Game Pass (Ultimate) enthalten.In der Spielbeschreibung heißt es: "Wage dich in diesem genialen First-Person-Puzzle-Platformer mit offener Welt auf eine heldenhafte Reise zur Rettung deiner Spielzeugstadt! Erkunde eine riesige vernetzte Welt. Schalte mächtige neue Fähigkeiten frei und kombiniere sie, um ausgeklügelte Rätsel zu lösen oder umnebelte Geheimnisse zu lüften. Besiege in schnellen, wilden First-Person-Kämpfen anstürmende Horden, während du dir deinen Weg zu einer Audienz beim Blauen König bahnst. Supraland ist das ultimative 'Sandkasten'-Abenteuer und bietet Spielern eine erfrischend neue Herangehensweise an Rätsel, Erkundung und Abenteuer!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PS4 Xbox One Switch