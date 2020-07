Maid of Sker: Das walisische Horrorhotel öffnet seine Pforten

Am 28. Juli 2020 hat Wales Interactive das First-Person-Survival-Horrorspiel Maid of Sker für PlayStation 4, Xbox One und PC veröffentlicht. Die Umsetzung für Nintendo Switch soll später folgen. Auf Steam , wo die Nutzerreviews bis dato "größtenteils positiv" sind, wird noch bis zum 4. August ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (22,49 Euro statt 24,99 Euro), im PlayStation Store und Microsoft Store hingegen nicht. Die Konsolenfassungen sollen ab dem 7. August zudem via Perp Games als Boxversionen erscheinen.Spielbeschreibung des Herstellers: "Von walisischer Folklore durchzogen, entführt euch Maid of Sker in das Jahr 1898 und lädt euch ein, das makabre Hotel Sker zu erkunden. Euer Hotelaufenthalt kann auf die unterschiedlichsten Weisen enden, nutzt eure Zeit also weiße. Während ihr die Hallen und das Anwesen durchstreift stehen euch waffenlose Überlebenstaktiken zur Verfügung. Ganz wichtig: Bleibt leise.""Wir sind stolz bekannt zu geben, dass Hotel Sker nun Reservierungen annimmt. Wir hoffen die Gäste laben sich an der Aussicht und den Geräuschen und genießen die Auswahl an Freuden, die wir zu bieten haben - sie werden ein unvergessliches Erlebnis haben", so Game Director Richard Pring.Letztes aktuelles Video: Calon Lân Trailer