Maid of Sker: Das walisische Horrorhotel öffnet seine Pforten auf Switch

3D-Sound-basiertes KI-System als Kernüberlebensmechanik

Eine Mischung aus psychologischem, gotischem und britischem Horror

Realistische Bilder, immersive Umgebungen und unheimliche Atmosphären

Berühmte walisische Hymnen, gesungen in der schaurigen Stimme von Tia Kalmaru

Neuinterpretation des walisischen Volksliedes "Y Ferch o'r Sger" (The Maid of Sker)

Am 26. November 2020 hat Wales Interactive das bereits für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One erschienene und auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertete Survival-Horrorspiel Maid of Sker ab 24,28€ bei kaufen ) auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Im eShop wird noch bis zum 3. Dezember ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (19,99 Euro statt 24,99 Euro).In der Spielbeschreibung heißt es: "Maid of Sker ist ein First-Person-Survival-Horror-Game, das in einem abgelegenen Hotel spielt und eine schaurige und makabre Geschichte aus der britischen Folklore erzählt. Da Ihr Waffenarsenal nur aus einem defensiven Soundgerät besteht, müssen Sie Stealth-Taktiken anwenden, um sich gegen die Sekte Sound-basierter KI-Feinde zu verteidigen und am Leben zu leben.Die Geschichte spielt im Jahr 1898 und ist inspiriert von der eindringlichen walisischen Erzählung von Elisabeth Williams. Sie handelt von einem Familienimperium, das von Folter, Sklaverei, Piraterie und einem übernatürlichen Geheimnis geplagt wird, das dem Gelände des Hotels den Sauerstoff raubt."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Calon Lân Trailer