Omno: Kostenloser Vorgeschmack auf das atmosphärische Rätsel-Abenteuer

Am 11. September 2020 hat Solo-Entwickler Jonas Manke (Studio Inkyfox) einen kostenlosen Prolog zu seinem vor knapp zwei Jahren erfolgreich via Kickstarter finanzierten 3D-Puzzle-Adventure Omno für PC veröffentlicht. Omno: Prologue , so der etwas 15 bis 20 Minuten Spielzeit bietende Titel, kann kostenlos via Steam heruntergeladen werden.Zum Inhalt schreibt Manke: "Omno: Prologue ist ein Mini-Abenteuer, das dir einen Vorgeschmack auf die Welt von Omno gibt. Im Prologue lernst du die Spielmechaniken, einige Kreaturen und Ideen des komplett eigenständigen Hauptspiels kennen, das nächstes Jahr erscheinen wird." Auf Valves Download-Portal kann man das auch für PlayStation 4 un Nintendo Switch in Arbeit befindlichen Rätsel- und Erkundungsabenteuer (zur Vorschau ) bereits auf die Wunschliste setzen.Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer