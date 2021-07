Omno: Erscheinungsdatum für PS4, Xbox One und PC

Letztes aktuelles Video: Release Date Trailer



Das Indie Adventure-Game Omno wird laut Gematsu am 29. Juli für PS4, Xbox One und auf dem PC via Epic Game Store und Steam erscheinen. Es wurde sich jedoch noch nicht zum Release der Switch-Version geäußert.Eine Demo zum Spiel ist auf Steam verfügbar.Features:Eine emotionale ReiseOmno entführt dich auf eine Entdeckungsreise durch eine alte Welt der Wunder. Es ist ein Einzelspieler-Abenteuer voller Rätsel, Geheimnisse und Hindernisse, die es zu überwinden gilt.Die Macht einer verlorenen Zivilisation entführt dich auf eine epische Suche durch üppige Wälder, sonnenverbrannte Wüsten und gefrorene Tundren - sogar bis zu den Wolken.Auf deinem Weg entdeckst du eine lebendige Welt voller seltsamer und wundervoller Lebensformen, von niedlichen kleinen Lebewesen bis hin zu rätselhaften Riesen und allem dazwischen.Das Spiel wurde von nur einer Person entwickelt: Jonas Manke, der Omno vor fünf Jahren als Hobbyprojekt begonnen hat.