Omno: Atmosphärischer 3D-Plattformer mit traumartigen Surf- und Teleport-Mechaniken erschienen

Eine Reise in die Vergangenheit - Erlebe eine zeitlose Geschichte rund um Aufopferung und Selbstentdeckung, während du die Wahrheit hinter deiner Pilgerreise entdeckst

Eine uralte Welt, die es zu entdecken gilt - Erkunde atmosphärische Landschaften, einschließlich dichter Dschungel und Wüsten, bis hin zu Inseln in luftigen Höhen

Dynamische Moves - Jonas, ein ehemaliger professioneller Animator, bringt die Welt von Omno mit flüssigen Animationen zum leben - gleite, dashe, surfe und teleportiere dich durch wunderschöne Landschaften

Keine Kämpfe, nur Neugierde - Befreunde eine Reihe von mystischen Tieren komplett gewaltfrei - von aufgeweckten Insekten bis zu massiven Giganten

Verblüffende Puzzles - Rätsle dich durch eine Reihe von Herausforderungen, um den Pfad zum Licht zu frei zu schalten

Klein, aber oho - Omno bietet rund vier bis fünf Stunden Spielzeit in fünf unterschiedlichen Biomen und mit einer Vielzahl an fantastischen Kreaturen

Dass Bielefeld sehr wohl existiert (auch auf der Karte deutscher Entwickler), beweist u.a. ab heute Omno vom dort beheimateten Jonas Manke. Der auch als "Studio Inkyfox" bekannte Solo-Entwickler hat zusammen mit dem Indie-Publisher Future Friends sein Debütspiel veröffentlicht, bei dem es sich um einen 3D-Plattformer in einer traumartigen Fantasiewelt handelt.Ob es sich auch um ein traumhaft gutes Spiel handelt, werden wir im Rahmen unseres geplanten Tests untersuchen. Auf der gamescom 2019 erwies sich die spielbare Demo bereits als stimmungsvoller Geheimtipp mit einem angenehm eigenwilligen Steuerungs-Konzept ( zur Vorschau ). Das Einzelspieler-Abenteuer ist ab sofort für PC, Xbox One, PS4 und den Game Pass erhältlich. Eine Nintendo Switch-Fassung folgt laut Hersteller im Laufe des Jahres:"Omno entführt den Spieler auf eine Entdeckungsreise durch eine uralte Welt voller Wunder. Es ist ein Einzelspieler-Abenteuer gefüllt mit Rätseln, Geheimnissen und Hindernissen, die es zu überwinden gilt. Es erwartet den Abenteurer eine lebendige Welt mit skurrilen Kreaturen in der sie den Hintergrund ihrer Pilgerreise herausfinden.'Ich kann es kaum in Worte fassen, wie ich mich heute fühle', sagt Omno-Entwickler Jonas Manke. 'Vor fünf Jahren war das alles nur ein Traum. Jetzt können Spieler ihre Konsole oder PC einschalten und das ganze Abenteuer von vorne bis hinten durchspielen. Vielen, vielen Dank an jeden, der mich auf der Reise unterstützt und ermutigt hat - ich hoffe ihr habt eine gute Zeit mit Omno!'Omno ist auf Steam für €17,99 erhältlich."Letztes aktuelles Video: Release Date Trailer