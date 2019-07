The Witcher (Netflix): First-Look-Bilder der drei Hauptcharaktere Geralt, Yennefer und Ciri - 4Players.de

Screenshot - The Witcher (Netflix-Serie) (Spielkultur) Screenshot - The Witcher (Netflix-Serie) (Spielkultur) Screenshot - The Witcher (Netflix-Serie) (Spielkultur) Screenshot - The Witcher (Netflix-Serie) (Spielkultur) Screenshot - The Witcher (Netflix-Serie) (Spielkultur) Screenshot - The Witcher (Netflix-Serie) (Spielkultur) Screenshot - The Witcher (Netflix-Serie) (Spielkultur) Screenshot - The Witcher (Netflix-Serie) (Spielkultur)

Netflix arbeitet bekanntlich an der Verfilmung von The Witcher, wobei als Vorlage die Romane des Schriftstellers Andrzej Sapkowski dienen und nicht die Spiele-Reihe von CD Projekt Red. Mittlerweile sind die ersten First-Look-Bilder der drei Hauptcharaktere Geralt (Henry Cavill), Yennefer (Anya Cholatra) und Ciri (Freya Allan) und das Teaser-Poster der "Netflix Original Serie" veröffentlicht worden.Außerdem gab Netflix bekannt, dass The Witcher am 19. Juli mit einem Panel bei der San Diego Comic Con in Hall H vertreten sein wird. An dem von Yvette Nicole Brown moderierten Panel werden die drei Hauptdarsteller sowie Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich (Marvel's Daredevil, Umbrella Academy) teilnehmen."Based on the best-selling fantasy series of books, The Witcher is an epic tale of fate and family. Geralt of Rivia, a solitary monster hunter, struggles to find his place in a world where people often prove more wicked than beasts. But when destiny hurtles him toward a powerful sorceress, and a young princess with a dangerous secret, the three must learn to navigate the increasingly volatile Continent together."