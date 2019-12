The Witcher (Netflix): Erste Staffel der Serie angelaufen; "sehr positive" Nutzer-Wertungen - 4Players.de

Bei Netflix ist die erste Staffel der Serie "The Witcher" angelaufen. Alle acht Folgen sind bereits verfügbar (Laufzeit: ca. 8 Stunden). Die Serie mit Henry Cavill als Geralt von Riva über Monster, Magie und Schicksal basiert auf den Fantasy-Romanen von Andrzej Sapkowski und nicht auf den Computer- und Videospielen von CD Projekt Red. Die ersten Bewertungen fallen sehr positiv aus. In der IMDB liegt die Bewertung aktuell bei 9,2 von 10 (‎18.041 Abstimmungsergebnisse). Bei den Kritikern ist das Ergebnis durchwachsener ( Rottentomatoes ).Die Dreharbeiten für Staffel 2 beginnen im Frühjahr 2020 in London. Der geplante Start auf Netflix ist 2021. In den Hauptrollen kehren Henry Cavill als Geralt von Riva, Anya Chalotra als Yennefer und Freya Allan als Ciri für die zweite Staffel zurück. Acht Episoden sind geplant.Letztes aktuelles Video: Finaler Trailer"The Witcher basiert auf den Fantasy-Bestsellern der Hexer-Saga und erzählt eine epische Geschichte von Schicksal und Familie. Der einsame Monsterjäger Geralt von Riva versucht in einer Welt seinen Platz zu finden, in der Menschen oft grausamer sind als die wilden Kreaturen, die er jagt. Als ihn das Schicksal zu einer mächtigen Zauberin und einer jungen Prinzessin mit einem dunklen Geheimnis führt, müssen die drei schnell lernen, wie sie auf dem immer unbeständigeren Kontinent gemeinsam überleben können.""Henry Cavill spielt als Geralt von Riva die Hauptrolle in der Saga von The Witcher. In weiteren Hauptrollen spielen Anya Chalotra als Yennefer und Freya Allan als Ciri. Weitere Rollen: Jodhi May als Calanthe, Björn Hlynur Haraldsson als Eist, Adam Levy als Mousesack, MyAnna Buring als Tissaia, Mimi Ndiweni als Fringilla, Therica Wilson-Read als Sabrina und Emma Appleton als Renfri, Eamon Farren als Cahir, Joey Batey als Jaskier, Lars Mikkelsen als Stregobor, Royce Pierreson als Istredd, Maciej Musial als Sir Lazlo, Wilson Radjou-Pujalte als Dara und Anna Shaffer als Triss."