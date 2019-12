The Witcher (Netflix): Serie beflügelt die Beliebtheit der Witcher-Spiele - 4Players.de

Die kürzlich gestartete Witcher-Serie auf Netflix ( wir berichteten ) hat auch die Spielerzahlen der Witcher-Spiele beflügelt, obgleich die Serie auf den Büchern von Andrzej Sapkowski und nicht direkt auf den Spielen von CD Projekt Red basiert.Auf Steam waren in den vergangenen 24 Stunden über 48.000 Personen gleichzeitig in The Witcher 3: Wild Hunt aktiv - wobei zu beachten ist, dass das Spiel ebenso auf GOG.com verfügbar ist und somit nicht alle PC-Spieler auf einmal erfasst werden können. Der gemessene Wert ist die höchste Spielerzahl des Titels auf Steam seit Juni 2016 bzw. seit der Veröffentlichung der zweiten Erweiterung The Witcher 3: Wild Hunt - Blood and Wine (53.576). Zum Vergleich: Im November 2019 war der Höchstwert 26.594. Auch bei The Witcher: Enhanced Edition (5.534) und The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition (3.213) wurden ähnliche Anstiege in den letzten 24 Stunden verzeichnet. Die Daten stammen von Steamcharts ( Witcher Witcher 3 ).Laut Playtracker.net stieg die Beliebtheit von The Witcher 3: Wild Hunt auf PlayStation 4 und Xbox One ebenfalls spürbar an, und zwar bei der "Original Edition" des Spiels und nicht bei den GOTY- oder Complete-Editionen.Letztes aktuelles Video: Finaler Trailer